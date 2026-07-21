Araştırmacılar, keşfin özellikle Mendocino Üçlü Kesişimi olarak bilinen ve Pasifik, Kuzey Amerika ile Gorda levhalarının buluştuğu sismik açıdan hareketli bölgede yapıldığını belirtti. Elde edilen bulgular, yer kabuğunun altında bugüne kadar hesaba katılmayan ek bir tektonik parçanın bulunduğunu ve bunun deprem davranışlarını etkileyebileceğini ortaya koydu.

YER ALTINDA GİZLENEN PARÇA HARİTALARI DEĞİŞTİREBİLİR

Bilim insanları, keşfi düşük frekanslı depremleri kaydeden gelişmiş sismometrelerden elde edilen verileri analiz ederek gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında, Kuzey Amerika levhasından kopmuş bir kaya parçasının Gorda levhasıyla birlikte yerin derinliklerine doğru ilerlediği belirlendi. Ayrıca milyonlarca yıl önce var olan Farallon levhasının kalıntılarından biri olan Pioneer parçasının da bölgede etkisini sürdürdüğü tespit edildi.

Araştırmacılara göre bu yeni yapı, Kaliforniya'nın kuzey kıyılarındaki fayların bugüne kadar düşünüldüğünden daha sığ ve daha karmaşık bir düzene sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, geçmişte meydana gelen bazı depremlerin neden beklenenden farklı davrandığını açıklamaya da yardımcı olabilir.

BÜYÜK DEPREMLERİN OLUŞMA BİÇİMİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Uzmanlar, keşfin yakın zamanda büyük bir depremin yaşanacağı anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Ancak yer altındaki gizli tektonik parçaların belirlenmesiyle birlikte, bölgenin deprem tehlikesine ilişkin modellerin güncellenmesi ve gelecekteki risk analizlerinin yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor. Özellikle Kaliforniya'nın kuzeyindeki milyonlarca kişinin yaşadığı yerleşim alanları için daha ayrıntılı tehlike haritaları hazırlanabileceği ifade ediliyor.

Araştırma, yer kabuğunun altında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen yapıların bulunduğunu ve bunların deprem mekanizmasını anlamada kritik rol oynayabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bilim insanları, yeni verilerin gelecekte hem deprem tahmin modellerinin geliştirilmesine hem de afet hazırlık çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyor.