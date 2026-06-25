Bolu'da banka işlemleri için gişede bekleyen Zeki Yeşildal'ın başına nadir görülen bir olay geldi. Veznede işlem yapıldığı esnada, asma tavanın havalandırma boşluğundan girdiği değerlendirilen bir kedi doğrudan Yeşildal'ın üzerine düştü. Olay anı bankanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kedinin yere inip uzaklaşmasının ardından içerideki panik havası yerini sakinliğe bıraktı.
"MİLLETE GÖKTEN PARA DÜŞER BİZE KEDİ DÜŞTÜ"
Olay anında yaşadıklarını anlatan Zeki Yeşildal, tavandan gelen sesler üzerine ilk başta deprem olduğunu düşündüklerini belirterek olayı şu sözlerle ifade etti:
"Bankada işimiz vardı. Gişede işlemi yaptırırken, tavandan sesler geldi. Deprem oluyor sandık, sağa sola kaçışanlar oldu. Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü. Tavana havalandırmadan girmiş galiba, tepemize indi. Kalpten gidiyorduk neredeyse. Daha sonra da kahkahayı bastık. Böyle komik bir olay yaşadık."