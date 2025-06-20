Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nin ardından aynı mahallede depremzede bir ailenin evine konuk oldu.

Ziyarette Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de eşlik etti. Konuk oldukları aileyle bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra evin balkonunda yapımı tamamlanan konutları inceledi.

Erdoğan ve Aliyev öğrencilere karne dağıttı

Erdoğan, Aliyev ve beraberindekiler daha sonra Azerbaycan Mahallesi'nde açılan Haydar Aliyev İlkokulunu ziyaret etti.

Okuldaki öğrenciler, iki lideri Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Erdoğan ve Aliyev, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karne töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev, Kahramanmaraş dondurması ikramı için MADO şubesine geçti.

Dondurma sunumu, depremde yıkılan binada kaçak katlar yaparak yapının çökmesinde etkili olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Sait Kanbur tarafından gerçekleştirildi.

Kanbur’un bu etkinlikte yer alması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Manolya Sitesi'nin A ve B blokları 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Binada yaşayan 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit, statik fenni mesul ve statik proje müellifi Osman Polat Yalçın, MADO'nun sahibi ve MADO'ya ait Tarhanacı Kafe'nin ortağı Atila Kanbur, MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe'nin ortağı Mehmet Sait Kanbur ile Tarhanacı Kafe ortakları Ali Rıza Eren ve Mümtaz Eren, Haşiroğlu Tarhana isimli iş yerinin sahibi Faruk Çiftaslan hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Mahkeme, sanıkların yurtdışına çıkış yasağını kaldırdı ve duruşmalara katılma zorunluluğunu iptal etti.

Dava, 10 Ekim 2025 tarihine ertelendi.