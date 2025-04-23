İstanbul’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde hissedildi. Sarsıntı, İstanbul Boğazı çevresinde bulunan semtlerde de şiddetli şekilde hissedildi. Boğaz hattında yürüyüş yapanlar ve teknelerde bulunan vatandaşlar, panik yaşadı.

DERİN DALGALAR GÖRÜNTÜLENDİ

Deprem sırasında denizdeki derin dalgalar saniye saniye görüntülendi. Sarsıntı sırasında Boğaz kıyısındaki kafelerde ve sahil yolunda bulunan vatandaşların, depremle birlikte açık alanlara yöneldiği görüldü. Bazı teknelerdeki yolcular ise kısa süreli endişe yaşarken, herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından kent genelinde GSM operatörlerinde yoğunluk kaynaklı iletişim kesintileri meydana geldi. Kullanıcılar, hem arama yapmada hem de mobil veri kullanımında sorun yaşadı.