İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki ve devamında gerçekleşen depremlerin ardından Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçların oynanıp oynanmayacağı da tartışma konusu oldu.

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin Açılış Gala Yemeği'nde konuşan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, merak edilen soruları yanıtladı.

"Deprem nedeniyle ligler ertelenecek mi?" sorusuna yanıt veren Mecnun Otyakmaz: "Böyle bir belirsizlik var gibi gözüküyor ama bizim böyle bir kararımız yok. Liglerimiz planladığı gibi devam edecek. Ancak olağanüstü durumda İl Güvenlik Kurulu'ndan tavsiye gelirse değerlendiririz." ifadelerini kullandı.