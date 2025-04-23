İstanbul’da bugün öğle saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından siyasi isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de CHP’li belediyelerin sahada olduğunu vurguladı.

Özel açıklamasında, “Bugün İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hâlâ devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz. Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır,” ifadelerine yer verdi.