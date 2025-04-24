23 Nisan 2025 tarihinde saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, ev, iş yeri ve okulda oturanlar kadar trafikte olanlarda da paniğe yol açtı.



Depremin ardından çok sayıda isim, ailesinin yanına dönmek için yollara çıkarken, trafikte yaşanan yoğunluğa arıza yapan otomatik vitesli araçların sayısı damga vurdu.



İstanbul'da halk arasında E-5 olarak bilinen D 100 otoyolunda çok sayıda sürücünün kaputunu açarak arızalı otomobilinin başında beklediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

OTOMATİK ŞANZIMANLI ARAÇLAR NEDEN ARIZA VERDİ?



Oyuncu ve senartist Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul’un E5 ve TEM yollarında onlarca hatta belki yüzlerce arabanın kaputu açık bir şekilde yolların sağında beklemesinin bir açıklaması var mı?" ifadelerini kullanırken, özellikle otomatik şanzımana sahip araçların neden arıza yaptığı ortaya çıktı.



Otomobil uzmanları, deprem sırasında çok sayıda sürücünün paniğe kapılarak otomobilinin dışına çıktığına dikkat çekerek, uzun süreli duraklamada otomobilin viteste bırakılması halinde otomatik şanzımanın aşırı ısınarak arıza verdiğini belirtti. Bu tür durumlarda soğukkanlı olunmasını tavsiye eden uzmanlar, uzun beklemeler için vitesin 'N' veya 'P pozisyonuna alınması uyarısında bulundu.





