Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ulusal basına yaptığı açıklamada, iki büyük deprem felaketinin yaşandığı ülkedeki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Depremlerde can kaybının 3 bin 535'e çıktığını aktaran Rodriguez, felakette yaralananların sayısının 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 82'ye yükseldiğini, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 ton gıda ulaştırıldığını söyledi.

Hasar gören bina sayısının 856 olduğunu aktaran Rodriguez, tamamen çöken bina sayısının ise 190 olduğunu kaydetti.

Kayıp yakınlarının başvuruda bulunabilmesi amacıyla kurulan "Venezuela Depremi Kayıpları (Desaparecidos Terremoto Venezuela)" adlı sivil girişimin internet sitesinde, şu ana kadar 31 binden fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldığı bilgisi yer aldı.

İKİ BÜYÜK DEPREM OLMUŞTU

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.