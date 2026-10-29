Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir’de yürütülen fay araştırmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kentteki ve deniz altındaki faylara yönelik çalışmaların tamamlandığını belirten Sözbilir, İzmir’de Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar ve Bergama faylarının belirli ölçüde tehlike içerdiğinin tespit edildiğini söyledi.
YAPI STOKUNUN YARISI RİSKLİ OLABİLİR
Sözbilir, şunları kaydetti: "İzmir'deki çalışmalar son 5 yıldır arttığı için İzmir'i depreme hazır bir kent olarak değerlendiremeyiz. Ama önümüzdeki 5 yıl içinde yapılacak çalışmalarla sadece depreme karşı değil, tüm afetlere karşı dirençli bir İzmir'i ortaya çıkarmış olacağız. Kentsel dönüşüm çok önemli. Bu konuda çalışmaların yapılmasını hem devletimize hem de ilgili belediye söylüyoruz. Onlar da bir nevi seferberlik ilan etmiş durumda. Kentsel dönüşüm risk azaltma çalışmalarında çok önemli bir parametre."
İZMİR İÇİN 5 YILLIK HEDEF
Kentteki çalışmaların artmasına rağmen İzmir’in henüz depreme hazır bir kent olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Sözbilir, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.
Sözbilir, önümüzdeki 5 yıl içinde yürütülecek çalışmalarla İzmir’in yalnızca depreme değil, tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.