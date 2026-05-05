Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşanan son depremin ardından, bölgedeki fay hatları yeniden gündeme geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaptığı değerlendirmelerde sarsıntının ana kırık üzerinde değil, Pötürge fayına paralel uzanan kuzeydeki ikincil faylarda meydana geldiğini belirtti.

ANA FAY DEĞİL, İKİNCİL FAYLAR ETKİN

Üşümezsoy’a göre Battalgazi çevresinde gözlenen sismik hareketlilik, doğrudan ana fay hattıyla ilişkili değil. Bunun yerine, kuzeyde yer alan tali fayların devreye girdiğini ifade eden Üşümezsoy, bu durumun uzun süredir öngördüğü bir senaryoyla örtüştüğünü dile getirdi.

“KIRILMA TAMAMLANMADI”

Şener Üşümezsoy değerlendirmesinde, Sivrice’den güneye doğru uzanan fayın Pötürge kesiminde henüz tam anlamıyla kırılmadığını vurguladı. Bu durumun bölgede biriken enerjinin farklı yönlere aktarılmasına neden olduğunu belirten Üşümezsoy, çevredeki paralel fayların bu nedenle daha aktif hale geldiğini ifade etti.

Üşümezsoy, 24 Ocak 2020’de Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile 6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli büyük depremler arasında kalan bölgede hâlâ ciddi bir stres birikimi bulunduğunu söyledi. Bu iki büyük kırılma arasında kalan alanların sismik açıdan dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Doğanyol, Pötürge, Battalgazi ve Yeşilyurt hattında yaşanan depremlerin bu stres alanıyla bağlantılı olduğunu ifade eden Üşümezsoy, Beydağları çevresinde de ikincil fay hareketlerinin sürdüğünü dile getirdi. Bu bölgelerdeki sarsıntıların, ana faydan ziyade yan kollarda yoğunlaştığını vurguladı.

EN STRESLİ KESİMLERDEN BİRİ”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Pötürge çevresindeki fay sisteminin kırılmaya karşı direnç gösterdiğini ve bu nedenle çevredeki paralel faylarda sık sık deprem oluştuğunu belirtti. Ayrıca, Sivrice ile Gölbaşı arasında kalan ve henüz kırılmamış alanın yüksek düzeyde stres taşıdığına dikkat çekti.

YAKIN TAKİP UYARISI

Bölgedeki sismik boşluğun tamamen ortadan kalkmadığını ifade eden Üşümezsoy, Malatya ve çevresindeki hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.