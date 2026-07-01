Daha önce yalnızca birkaç dakika su altında kalabilen bu biyohibrit böcekler, geliştirilen oksijen sistemi sayesinde saatler boyunca hareket edebildi. Araştırmacılar, sistemin dar ve ulaşılması güç alanlarda görev yapabilecek yeni nesil arama robotlarının önünü açabileceğini belirtiyor.

MİNİ DALIŞ SİSTEMİYLE SU ALTINDA HAREKET ETTİLER

Bilim insanları, hamam böceklerinin sırtına hafif ve su geçirmez bir muhafaza yerleştirdi. Sistemin içinde bulunan hidrojen peroksit ve manganez dioksit, kimyasal reaksiyonla oksijen üreterek bunu doğrudan böceğin solunum deliklerine iletiyor. Böylece hamam böcekleri, normalde birkaç dakika içinde boğulacakları su altında 2 ila 3 saat boyunca hareket etmeyi sürdürebiliyor.

Deneylerde siborg hamam böcekleri, su dolu tüneller ile karbondioksitle doldurulmuş düşük oksijenli alanlardan başarıyla geçti. Su altında saniyede ortalama 78,4 milimetre hızla ilerleyen böceklerin, karadaki performanslarına oldukça yakın hareket ettiği görüldü. Dalış sistemi bulunmayan hamam böcekleri ise yaklaşık 2 dakika içinde hareket edemez hale geldi.

AFETLERDE VE UZAY GÖREVLERİNDE KULLANILABİLİR

Araştırmacılar, bu biyohibrit sistemlerin deprem, sel ve bina çökmesi gibi afetlerde insanların ulaşamadığı dar boşluklara girerek arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Hamam böceklerinin üzerine yerleştirilecek kamera ve sensörlerle enkaz altındaki kişilerin yerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

Ekip, teknolojiyi gelecekte daha da geliştirerek uzay araştırmalarında da kullanmayı planlıyor. Araştırmacılara göre oksijen sistemi ve elektronik donanımı geliştirilen siborg hamam böcekleri, ileride Mars gibi zorlu ortamlarda keşif görevlerinde de değerlendirilebilir.