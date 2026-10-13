Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde otomobil dolandırıcılarına yönelik büyük bir operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, oto sahteciliği yapan organize bir çetenin yöntemi ifşa edildi.

61 ARACI 'CHANGE' YAPIP PİYASAYA SÜRDÜLER

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde; trafik kazası, yangın ve doğal afet gibi nedenlerle ağır hasar alarak hurdaya ayrılan araçların fabrikasyon seri numaralarının (şasi numarası), yurt dışından kaçak yollarla getirilen ya da piyasadaki hacizli-yakalamalı araçlara aktarıldığı saptandı. Bu 'change' yöntemiyle yasalmış gibi gösterilen toplam 61 aracın üçüncü şahıslara satılarak yüksek miktarda haksız kazanç sağlandığı ve vatandaşların mağdur edildiği belirlendi.

4 İLDE 12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma bünyesinde harekete geçen adli makamlar, 23 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yakalama ve gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul merkezli olmak üzere Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde tespit edilen 12 farklı adrese eş zamanlı arama ve el koyma operasyonları düzenlendi. Şüphelilerin emniyete getirilme süreçleri ve adreslerdeki aramalar devam ediyor.