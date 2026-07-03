6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, kentin simge yapılarından biri haline gelen Ebrar Sitesi'nde bulunan 18 blok depremin ilk saniyelerinde yıkılmış, toplam 1.480 kişi hayatını kaybetmişti. Her blokla ilgili davalar ayrı dosyalar halinde görülmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, G Blok'un yıkılması sonucu 123 kişinin yaşamını yitirmesi ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin aralarında 6 kamu görevlisinin de bulunduğu 16 sanık hakkında dava açıldı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka bir dosyadan tutuklu bulunan Atilla Öz cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"BANA MÜTEAHHİT DİYENE HAKKIMI HELAL ETMEM"

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ise Ebrar Sitesi'nin kooperatif ile diğer mühendis ve müteahhitler tarafından yapıldığını, kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını öne sürdü. Savcının mütalaasına katılmadığını belirten Tepebaşı, "Ben ne burada ne de başka bir yerde müteahhitlik yaptım. Ben sadece öğretmenlik yaptım. Mütalaada, ben bir suç örgütü kurmuşum, lideri de ben olmuşum gibi savcı bey suçumu yükseltmiştir. Ben şirket kurmadım, ben bir suç işlemedim. Ayrıca bana müteahhit diyenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.

2'Sİ KAMU GÖREVLİSİ 3 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Tevfik Tepebaşı'nı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkeme ayrıca, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan Hacı Mehmet Güner ile Fahri Yiğitoğlu'na "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

Dosyada yargılanan 11 sanığın beraatine karar verilirken, firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga hakkındaki dosyanın ise yakalanmalarının beklenmesi nedeniyle ayrılmasına hükmedildi.