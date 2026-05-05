Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde 148 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi’ne ilişkin davada kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, müteahhit Ahmet Kara’yı “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Onikişubat ilçesinde bulunan sitenin 1A ve 1C bloklarının yıkılması sonucu 148 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Dava kapsamında kooperatif yöneticileri ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 16 sanık yargılandı.

Mahkeme, delil yetersizliği gerekçesiyle kooperatif yöneticileri ile belediyede görevli çok sayıda kamu personelinin de aralarında bulunduğu 15 sanığın beraatine hükmetti.

Duruşmada söz alan müştekiler ve avukatları, sanıkların “olası kastla” yargılanması gerektiğini savundu. Yakınlarını kaybedenlerden Neslihan Kırmacı, sanıklara hakkını helal etmediğini belirterek daha ağır bir suçlamayla yargılama talep etti.

MAĞDUR AVUKATLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Müşteki avukatlarından Feriha Cansu Aksoy, verilen kararın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Aksoy, yaşananların yalnızca bir doğal afetin sonucu olmadığını savunarak, ihmaller ve usulsüzlüklerin felaketi büyüttüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken Aksoy, teknik sorumluluğu bulunan kişilerin olası sonuçları öngörebileceğini belirtti. Dosyada sanıkların sonuçları bilerek hareket ettiğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, kararı istinafa taşıyacaklarını ve “adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceklerini” söyledi.