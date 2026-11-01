Geleneksel gökdelenlerden farklı bir mühendislik yaklaşımıyla tasarlanan bina, dış cephesini çevreleyen özel çelik iskeleti sayesinde öne çıkıyor. Yüksek yapıların karşılaştığı iki büyük tehlikeye karşı geliştirilen sistem, uluslararası alanda da ödüle layık görüldü.

DEPREMDE ÖZEL SİSTEM DEVREYE GİRİYOR

Çin'in Guangzhou kentinde inşa edilen Sany Irootech Headquarters, 204 ve 186 metre yüksekliğinde iki gökdelenden oluşuyor. Binaların dış cephesini saran çapraz çelik taşıyıcılar, hem şiddetli rüzgarlara hem de büyük depremlere karşı dayanıklılık sağlamak üzere tasarlandı.

Sistemin en dikkat çekici özelliği, farklı koşullarda farklı tepkiler verebilmesi. Normal hava şartlarında ve güçlü rüzgarlarda yapı sertliğini korurken büyük bir deprem sırasında özel bağlantı noktaları kontrollü şekilde kayabiliyor.

Bu hareket sayesinde sarsıntının oluşturduğu enerjinin bir bölümü sürtünme ve ısı yoluyla dağıtılıyor. Böylece çelik taşıyıcıların zarar görme riskinin azaltılması hedefleniyor. Mühendisler, sistemin otomobillerdeki fren mekanizmasına benzer bir prensiple çalıştığını belirtiyor.

DÜNYANIN EN İYİ GÖKDELENİ SEÇİLDİ

Yalnızca depreme dayanıklılığıyla değil, mimarisiyle de dikkat çeken iki gökdelenin dış cephesinde yeşil teraslar bulunuyor. Her beş katta bir oluşturulan bu alanlar, güneş ışığının iç mekânlara etkisini azaltırken doğal havalandırmaya da katkı sağlıyor.

Ofislerin yanı sıra otel ve konut alanlarını da barındıran yapılar, uluslararası değerlendirme sonucunda 2026 yılının dünyanın en iyi yüksek bina projesi seçildi.

Uzmanlar, büyük depremlerde enerjiyi kontrollü şekilde dağıtan bu yaklaşımın gelecekte inşa edilecek yüksek binalar için önemli bir örnek oluşturabileceğini değerlendiriyor.