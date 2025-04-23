Bugün saat 12.49'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem İstanbul ve çevresindeki birçok ilde güçlü şekilde hissedildi. Vatandaşlar panikle ev ve işyerlerinden çıkarak sokaklara akın etti. Sarsıntının ardından gözler, afet anlarında en büyük sorunlardan biri olan iletişim kesintilerine çevrildi.

Deprem gibi doğal afetlerde, altyapının zarar görmesi veya ağ yoğunluğu nedeniyle iletişim kurmak çoğu zaman imkânsız hale gelebiliyor. Ancak teknolojinin sunduğu yeni olanaklar, bu zorlukların üstesinden gelmek için güçlü çözümler sunuyor.

AFET ANINDA İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN UYGULAMALAR

Günümüzde mobil uygulamalar, afet öncesi hazırlıktan acil müdahaleye kadar birçok aşamada hayat kurtarıcı rol üstleniyor. Hem bireysel güvenliğin sağlanması hem de yakınlarla iletişim kurulabilmesi açısından telefonlarımızda yer alması gereken bazı uygulamalar şunlar:

AFAD Acil

AFAD tarafından geliştirilen bu uygulama, acil durumlarda internet üzerinden 112 ile bağlantı kurmanızı sağlıyor. Konum bilgisi otomatik olarak iletiliyor, böylece yardımın size ulaşması kolaylaşıyor.

AKUT - Güvendeyim

İnternete gerek duymadan çalışan bu uygulama, tek tuşla seçtiğiniz kişilere güvende olduğunuzu belirten mesaj ve konum gönderiyor. Afet anında haber vermenin en basit yollarından biri.

Bridgefy

Bluetooth teknolojisiyle çalışan Bridgefy, internetin olmadığı durumlarda bile 50 metreye kadar yakınınızdaki diğer kullanıcılarla mesajlaşma imkânı sunuyor.

112 Acil Yardım Butonu

Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği bu uygulama, acil durumlarda konum bilginizi otomatik ileterek sağlık ekiplerinin size daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.

Whistle

Yüksek ses çıkarabilen bu dijital düdük uygulaması, özellikle enkaz altında kalanların seslerini duyurabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Life360

GPS ile çalışan uygulama, aile üyelerinizin nerede olduğunu gösteriyor. Acil durum tuşu sayesinde anında yardım çağrısı yapabiliyorsunuz.

BiP

Operatör bağımsız çalışan BiP, acil durum özelliğiyle konum paylaşımı ve önceden belirlenmiş kişilere yardım mesajı gönderme olanağı sunuyor.

Earthquake

Dünyadaki depremleri anlık izleme ve yaklaşan sarsıntılar için önceden uyarı alma gibi özellikleri bulunan bu uygulama, pro versiyonunda daha gelişmiş bildirimler sağlıyor.

LastQuake

Sismologlar tarafından geliştirilen LastQuake, gerçek zamanlı deprem bildirimleri ve hızlı iletişim araçları sunarak kullanıcıların bilinçli hareket etmesini sağlıyor.