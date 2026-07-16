Deprem ülkesi Japonya'da olası afet ve acil durumlara karşı hükümetin işleyişini korumak amacıyla kritik bir adım atıldı.

Parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, başkent Tokyo'nun temel işlevlerini üstlenebilecek yedek bir "ikinci başkent" kurulmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Buna göre Japonya, yedek bir başkent için hazırlıklara başlayacak. Tokyo yıkılsa bile, yedek başkent hükümetin varlığının garantisi olacak.

O ŞEHİR NASIL SEÇİLECEK?

Kyodo News'in haberine göre, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP) tarafından sunulan yasa tasarısı, başbakana yedek başkent belirleme yetkisi tanıyor.

Düzenleme kapsamında başbakan; nüfus ve ekonomik büyüklük gibi belirli kriterleri dikkate alarak, valiliklerden gelecek resmi başvurular arasından ikinci başkent olarak kullanılacak bölgeyi belirleyebilecek.

İktidar partileri, aday gösterilecek bölgelerin mevcut başkent Tokyo ile aynı doğal afet risklerini taşımaması gerektiğini vurguladı.

Yeni başkentin adadaki çok daha stabil noktada kurulması bekleniyor. Bu sebeple idari binaların bu şehir inşa edilmesi planlanıyor.

YENİ BAŞKENT NEREDE KURULACAK?

Düzenlemeyi hazırlayan LDP ve JIP, söz konusu yasa tasarısının mevcut yasama dönemi sona ermeden parlamentonun üst kanadı olan Danışmanlar Meclisinde de kabul edilerek yasalaşmasını hedefliyor.

Yasalaşması durumunda İmparatorluk Japonyası'nın tarihi başkenti Kyoto, olası bir 'yedek başkent' olarak değerlendiriliyor.

Yasa geçtikten sonra gelecek 5 yıl içinde bürokratik ve mimari hazırlıkların gerçekleştirilmesi planlanıyor.