İstanbul’da Marmara Denizi Silivri açıkları merkezli 6,2 büyüklüğünde bir deprem ve peşinden pek çok artçı meydana geldi. İstanbulluların pek çoğu için sığınacak yer alanı sıkıntısı yaşanırken Taksim’de ise geniş yer alanda olan Gezi Parkı, en önemli toplanma alanı oldu. Ancak alanda en az 5 çadır kaldırıldı.

Depremin ardından vatandaşlar kendilerini parklara, sokaklara ve deprem toplanma alanlarına attı. Korkutan deprem sonrası evcil hayvanlarını alan insanlar deprem toplanma alanı olan Gezi Parkı’na koştu. Parkta çadır kuran vatandaşların olduğu görüldü.

Polis ekipleri tarafından birkaç saat sonra Gezi Parkı'ndaki çadırlar kaldırıldı. Polis ekipleri, çadırları kaldırmak istemeyen vatandaşlara "O zaman herkes toplanma alanlarına çadır kurup eğlence yerlerine çevirsin" yanıtını verdi.

BARINAMIYORUZ HAREKETİ'NDEN ÇAĞRI

Çadırların kaldırılması, sosyal medyada da tepki çekti. Öte yandan Barınamıyoruz Hareketi, akşam için Gezi Parkı'na çağrı yaptı. Barınamıyoruz Hareketi tarafından yapılan paylaşımda "Geceyi Gezi Parkı'nda birlikte geçiriyoruz! Tüm İstanbul halkını dayanışmaya ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz" denildi.