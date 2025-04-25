Kütahya'nın Simav ilçesi bu sabah ardı ardına gelen depremlerle sarsıldı. Saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 07.29’da 3.9’luk, saat 10.20’de ise 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Bölgede yaşayanlar panik yaşarken, Simav ve çevresindeki köylerde eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Kütahya Valisi Musa Işın depremin ardından kentte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi. Işın, tedbiren Simav ve çevresindeki köylerde okulların tatil edildiğini duyurdu.