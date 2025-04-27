Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21:09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21:09'da 4,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 11.31 km derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
DÜĞÜN SALONUNDA DEPREM ANINDA BAYILDI
Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi Ataşehir Mahallesi'ndeki düğün salonunda hisseden bir kadın, heyecandan bayıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın bir süre sonra kendine geldi. Depremin ardından düğün tekrar devam etti.