Köpeklerin depremi önceden hissettiği herkes tarafından bilinen bir varsayım. Fakat köpek dışında da bazı hayvanlar önceden bazı doğal afetlerin yaşanacağını hissettiği ortaya çıktı.

KÖPEKLER

Köpekler, genelde doğal afetlerin yaşanacağı zaman tuhaf hareketler ya da davranışlar sergiler. Bilim insanları bunun nedenini keskin duyuları olduğuna bağlıyor. Hassas kulaklarından dolayı sismik sesleri duyabiliyorlar. Özellikle depremin olacağına, havlayarak, kaçarak tepki gösteriyorlar.

BALIKLAR

Derin deniz balıklarının özellikle depremlerin habercisi olduğu ifade ediliyor. Japon kültüründe de bu balıklar deprem habercisi olarak tanımlanıyor. O yüzden bu balıklara erken uyarıcı sistemi deniliyor.

FİLLER

Fillerin özellikle deprem ve tsunami olaylarında olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu söyleniyor. Düşük frekanslı sesleri duyan ve hisseden filler, bazı büyük doğal afetleri önceden bildikleri de belirtiliyor.

KURBAĞALAR

Kurbağaların ise depremin olmasına yakın bulundukları bölgeyi terk ettikleri öne sürülüyor. Bu hayvanlar da doğal afetlere uyarıcı olarak biliniyor. Depremde 5 gün önce özellikle erkek kurbağalar bulundukları bölgeyi terk ediyorlar.

KEDİLER

Dostlarımız kediler de depremi önceden görüp hisseden hayvanlar arasında yer alıyor. Kedilerin, deprem olacağına yakın hırçınlaştıkları ve miyavladıkları belirtiliyor. Çoğu kedi sahibi bu duruma şahit olmuştur.

KUŞLAR

Kuşlar doğal afetlerin olacağı zaman garip davranışlar sergilediği söyleniyor. Uzmanlar özellikle kuşların uçuşlarının izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

YILANLAR

Yüzyıllar boyunca deprem ile ilişkilendirilen yıllar, M.Ö kayıtlarda da ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde yılanlar depremden önce bulundukları yerleri ya da yuvaları terk etmeye başlıyorlar. Kış uykusundan uyanan çoğu yılanın yollarda ölmesi bu durumu ispatlamıştır.

İNEKLER

Kuzey İrlanda'da ineklerin depremden önce tedirgin oldukları keşfedilmiştir.