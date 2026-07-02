24 Haziran'da Venezuela'nın kuzeyini sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli deprem, ülkede büyük yıkıma yol açtı. En ağır hasarın yaşandığı La Guaira eyaletinde çok sayıda bina yıkılırken, resmi verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçti. Yetkililer, enkaz altında hâlâ çok sayıda kişinin bulunduğunu değerlendirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

GÖKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ

Depremlerin ardından başkent Caracas semalarında görülen yoğun kırmızı gün batımı görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Milyonlarca kez paylaşılan fotoğraf ve videoların ardından bazı kullanıcılar, gökyüzündeki olağan dışı renk değişimini dini metinlerde yer alan kıyamet alametleriyle ilişkilendirdi.

Özellikle İncil'in Joel Kitabı'nın 2:30-31 ayetlerine atıfta bulunan bazı paylaşımlarda, gökyüzündeki kızıllığın ilahi bir uyarı olabileceği öne sürüldü. Söz konusu ayetlerde gökyüzünde ateş, duman ve kan görüntülerinin ortaya çıkacağı, güneşin karanlığa, ayın ise kana dönüşeceği ifadeleri yer alıyor.

Bu yorumlar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, bazı sosyal medya kullanıcıları yaşanan olayın sıradan bir doğa olayı olmadığını savundu.

BİLİM İNSANLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji ve atmosfer bilimcileri ise iddiaların aksine, gökyüzündeki kırmızı tonların doğal nedenlerle oluştuğunu belirtti.

Uzmanların açıklamasına göre "Candilazo" olarak adlandırılan atmosfer olayı sırasında güneş ışınları, atmosferde bulunan yoğun toz parçacıklarıyla etkileşime giriyor. Bu etkileşim özellikle gün batımı ve gün doğumu saatlerinde gökyüzünün kırmızı ve koyu turuncu tonlara bürünmesine neden oluyor.

Ayrıca Sahra Çölü'nden Karayipler ile Güney Amerika'nın kuzeyine taşınan yoğun toz bulutlarının da bu görüntünün oluşmasında önemli rol oynadığı ifade edildi. Bilim insanları, yaşanan renk değişiminin depremle doğrudan bağlantısının bulunmadığını ve tamamen meteorolojik koşullardan kaynaklandığını vurguladı.

Uzmanlar, yaşanan büyük felaketin ardından sosyal medyada dolaşıma giren komplo teorilerine karşı vatandaşları uyararak, yalnızca resmi kurumların ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini belirtti. Kızıl gökyüzü görüntülerinin ise bilimsel verilere göre, atmosfer koşulları ile Sahra Çölü'nden taşınan yoğun toz bulutlarının etkisiyle ortaya çıkan doğal bir meteorolojik olay olduğu vurgulandı.

ENKAZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Deprem felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Artan can kaybı nedeniyle Birleşmiş Milletler'in bölgeye binlerce ceset torbası gönderdiği belirtilirken, ekipler enkaz altında yaşam belirtisi bulabilmek için zamana karşı mücadele ediyor.

1 KİŞİ 8 GÜNÜN ARDINDAN KURTARILDI

Arama kurtarma ekipleri, La Guaira kasabasında Hernan Alberto Gil Flores'in güvenlik görevlisi olarak çalıştığı alışveriş merkezinin enkazı altında olduğunu 28 Haziran'da tespit etti.

Çeşitli ülkelerden arama kurtarma ekipleri, 3 gün boyunca açılan dar alandan Gil'e su ve sıvı gıda gönderirken, kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Günlerdir etkili olan yağışlar ve artçı depremlerin yol açtığı zorlu koşullarda sürdürülen çalışmalar sonucunda Gil, depremlerden 8 gün sonra enkazdan kurtarıldı.