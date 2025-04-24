Bir kadının "Eşim Sancaktepe AFAD sorumlusu. Valilikten aradılar. Onların acil mesajlaşma grupları var. 1 haftada büyük depremi bekliyorlar. Türkiye'deki AFAD çalışanlarının tümünü acil durum koduyla İstanbul'a çağırmışlar. Şuan tüm ülkedeki AFAD çalışanları İstanbul'a geliyor. Lütfen bu mesajı sadece yakınlarınıza gönderim ve lütfen kimse evlere girmesin" ifadelerinin yer aldığı WhatsApp ses kaydı, kamuoyunda paniğe yol açtı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AFAD, büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı" iddiasının halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan dezenformasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, "AFAD Başkanlığı tarafından, ses kaydında iddia edildiği gibi 'büyük bir deprem olacak' şeklinde iletilmiş herhangi bir mesaj veya bu nedenle 'acil koduyla İstanbul'a personel sevki' talimatı söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca resmi bilgilendirmelerin yalnızca AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapıldığı hatırlatılarak, bu kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

'1 HAFTA ÖNCEDEN BİLİNMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

AFAD Başkanlığı, Teyit Hattı'na yaptığı bilgilendirmede "Ülkedeki tüm personelin acil durum koduyla İstanbul'a doğru yola çıktığı" ve "AFAD'ın bir hafta içinde büyük İstanbul depremini beklediği" iddialarının 'kesinlikle gerçeği yansıtmadığını' belirtti.

Teyit Hattı'nın ulaştığı AFAD İstanbul İl Müdürlüğü iddiayı yalanladı. Depremin bir hafta önceden bilinmesinin mümkün olmadığını belirten yetkililer, "Bu ses kaydını gönderen kişinin kimliği tespit edildiği takdirde, hakkında suç duyurusunda bulunulmalıdır." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Büyük deprem bekleniyor” iddiaları hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Gül paylaşımında şunları ifade etti:

"Sosyal medya mecralarında “Büyük deprem bekleniyor” şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır.

Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır.

Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı - yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz.

Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."