Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. Felaket sırasında Değirmendere kıyısında bulunan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evler denize çökerek sular altında kalmıştı. Günümüzde dalış turizmi ve anma etkinlikleri için kullanılan bu batık bölge, felaketin boyutunu gözler önüne sermeye devam ediyor.

DALGIÇLAR 55 METRE DERİNLİKTEKİ KALINTILARI GÖRÜNTÜLEDİ

Değirmendere Sahili'nin yaklaşık 180 metre açığında yer alan ve 18 ila 55 metre derinliğe kadar uzanan alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıçlar ile Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) ekipleri ortak bir dalış gerçekleştirdi. Su altına inen ekipler, deprem gecesi kökünden sökülen çınar ağaçları, çay bahçesine ait şemsiyeler, sokak lambaları, beton yapı kalıntıları ve seyyar satıcı tezgahlarının su altındaki durumunu kameralarla kayıt altına aldı.

DENİZ CANLILARININ YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Bir zamanlar insanların günlük hayatını sürdürdüğü kıyı şeridi, aradan geçen 27 yılda deniz canlıları için doğal bir resif ve yaşam alanı haline geldi. Yapılan dalışta elde edilen su altı görüntüleri, depremin yıkıcı etkisini ve doğanın bölgedeki dönüşümünü bir kez daha gözler önüne serdi.