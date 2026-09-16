İBB davasının 2. celsesinin 17. gününde Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan savunma yaptı. Akhan, hakkında yöneltilen “10 milyon ve 4 milyon dolarlık rüşvet” iddiasını reddetti.

Hatay’a toplam 174 milyon dolarlık destek sağladıklarını belirten Akhan, suçlamaya konu edilen yaklaşık 4 milyon dolarlık rakamın bu toplamın yanında oldukça düşük kaldığını ifade etti.

Akhan, Asoy İnşaat’a Hatay’daki konteyner alımı konusunda rüşvete aracılık ettiği veya rüşveti belgelediği iddiasını da reddetti. Akhan, iddianamede adı geçen Adem Soytekin’in de bu ödemelerin bağış olduğunu ifade ettiğini belirtti. 46 No.lu eylem kapsamında hakkında “10 milyon dolar rüşvet verdiği ve buna aracılık ettiği” yönünde iddialar bulunduğunu belirten Hüsnü Akhan, “Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

TOPBAŞ DÖNEMİ

Akhan, 10 milyon dolar rüşvet iddiası yöneltilen Galataport’la ilgili İBB’yle protokol yaptıklarını ve bu sürecin Kadir Topbaş döneminde başladığını da sözlerine ekledi.

“10 milyon dolar” iddiasının kaynağını da anlatan Akhan, Galataport projesi kapsamında Peninsula Oteli’nin karşısındaki katlı otoparkın yıkılması, alanın yeşil alana dönüştürülmesi ve otopark kapasitesinin yer altına alınması konusunda İBB ile Kadir Topbaş döneminde bir protokol yaptıklarını söyledi.

Söz konusu projenin tahmini bütçesinin 10 milyon dolar olduğunu belirten Akhan, kazı sırasında tarihi Ceneviz Duvarı’nın ortaya çıkması üzerine Anıtlar Yüksek Kurulu’nun çalışmaları durdurduğunu ve projenin tamamlanmadığını ifade etti.

İmamoğlu’ndan soruya tepki

Savunmanın ardından Ekrem İmamoğlu, Akhan’a soru sormak üzere söz aldı. İmamoğlu, iddia makamının “Hatay’da her talepte bulunan şirkete para gönderiyor musunuz?” sorusuna atıf yaparak, Akhan’ın anlattığı sürecin bir rüşvet ilişkisi değil, deprem bölgesine yönelik yardım kapsamında gerçekleştiğini ortaya koyduğunu savundu. İmamoğlu, İBB’nin kurumsal itibarının hedef alındığını söyledi.