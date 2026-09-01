Gaziantep’in Karkamış ilçesinde deprem sonrası ortaya çıkan konut ihtiyacının karşılanması amacıyla dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projesi hayata geçirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut ile TOKİ işbirliğinde yürütülen proje kapsamında ilk etapta 25 daire inşa edilecek.

100 KONUTLUK PROJENİN İLK ETABI

Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz, Karkamış için toplam 100 konutluk proje başlattıklarını açıkladı. Temeli atılan ilk etapta 25 adet 2+1 daire yer alacak. Konutların her biri 75 metrekare net alana sahip olacak.

Haz, projenin ruhsatının 18 Haziran 2026’da alındığını belirterek, konutların Mayıs 2027’de hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Haz, “Sayın Bakanımızın talimatıyla Karkamış’a 100 konut projesi başlattık. Şu anda önünde bulunduğumuz inşaat 25 daireli, 2+1 daire. 75 metrekare net alanı olan inşaatımız. 18 Haziran’da ruhsatımızı aldık, temelini attık. Kısmet olursa Mayıs 2027’de anahtar teslimi yapacağız” dedi.

“KONUT SORUNUNU BİTİRECEĞİZ”

Karkamış’taki konut ihtiyacının talepler doğrultusunda karşılanacağını belirten Haz, “Karkamış’ın taleplerine göre ne kadar konut sorunu varsa, Gazi Konut olarak biz o konutları üretmeye devam edeceğiz. Üreteceğiz, konut sorununu temelinde bitireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: MEKÂN ÇOK MÜHİM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise deprem sonrası konut ihtiyacının karşılanması için merkezi idare ve belediye olarak birlikte çalıştıklarını söyledi.

Şahin, “Dünyada mekân, ahirette iman. Mekân çok mühim. Hem bu şehir merkezinde hem bütün ilçelerimizde, bir taraftan Toplu Konut İdaremiz, sağ olsun Murat Bakanımız, her noktada nerede ihtiyaç varsa, bir de depremden çıktık, bu ihtiyaçları gidermeye çalıştı. Bir taraftan da biz Gazi Konut olarak TOKİ’yle birlikte bu ihtiyaçlara nasıl giderebileceğiz diye çalıştık” diye konuştu.

Karkamış’ta farklı konut modelleri üzerinde de çalışıldığını belirten Şahin, projenin yaklaşık bir yıl içinde tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, “Ben bir yıl içerisinde bitecek olan bu çalışmanın Karkamış’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz gayretten sorumluyuz, tevfik Allah’tan olacak. Birlikte başaracağız inşallah” dedi.