6 Şubat depremleri sonrası Hatay’ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi adıyla konteyner kent kurulmuştu. Yoğunlukla öğretmenlerin kaldığı konteyner kent şimdi AFAD tarafından boşaltılmak isteniyor. Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, yetkililere şöyle seslendi:

‘EVLER HENÜZ BİTMEDİ’

“Birçok arkadaşımızın evi rezerv alanda ve daha tamamlanmadı. Hak sahibi birçok kişi burada kalıyor evler bitmedi. Birçok ev hâlâ güçlendirilmedi. Kış koşullarında buranın boşaltılması isteniyor. Burada kalanlar çocuklarını yakın bir okula gönderiyorlar. Kalıcı konutlar bitmeden, tahliye çok zor.”

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise “21 metrekare kutu” içinde kimsenin oturmaya çok hevesli olmadığını belirtti. Tahliye olan insanların nereye gideceğini soran Mullaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

‘AKIL TUTULMASI’

“Siz insanlara yer göstermiyorsunuz. İnsanları sokağa atma hakkınız nereden geliyor? Gerçekten akıl tutulması yaşıyoruz. Tahliye olunca nereye gidecek? Çocuğunu en yakın okula göndermiş. Bu muameleyi kabul etmek mümkün değil. Kış koşullarında bu insanları kimse tahliye edemez. Gerekirse burada sabahlara kadar binlerce çağrı yapacağım ama hiç kimse bu insanları buradan çıkaramayacak.”

TUTUKLU CAN ATALAY’DAN ÇAĞRI: Hatay’da mücbir sebep hali koşulsuz uzatılmalı

Gezi Parkı Davası’ndan hükümlü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın halen toparlanamadığını belirten Atalay şu mesajı paylaştı:

‘YARALAR SARILMALI’

“Hatay’daki STK’lar, Meslek Birlikleri ve Mali Müşavirler’nın ortak çağrısı, sahadan yükselen hakikatin ta kendisidir: Hatay’da, mücbir sebep halinin süresi derhal ve koşulsuz uzatılmalıdır. Hatay’ın yeniden üretim, ticaret ve yaşam merkezi olabilmesi için bu süreç bütüncül bir kamu politikasıyla desteklenmeli; yaralar sarılmadan ‘bitti’ denilmemelidir.”