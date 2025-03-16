Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde binlerce vatandaş hayatını kaybedenken 11 il afet bölgesi ilan edilmişti.

Tüm dünyadan milyonlarca liralık bağış yağarken Kızılay'a yapılan 2 bağışın izi sürüldü.

34 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ

Now Haber'den Ali Onur Tosun'un haberine göre; Japon merkezli otomotiv firmasıyla ABD merkezli e-ticaret sitesi depremzedeler için toplam 860 bin Euro tutarında bağış yaptı. Kızılay'ın İstanbul Şube'sine yatırılan para, deprem bölgesinde kullanılmak üzere şartlı olarak gönderildi.

Bu bağış kayıtlara, iddiaya göre; nakdi bağış olarak geçerken paraya bir ay boyunca hiç dokunulmadı.

GENEL MERKEZ'E GÖNDERİLMEDİ

Kızılay İstanbul İl Merkezi'ne ait Ziraat Bankası'nın Haliç Şubesi'ndeki Euro cinsinden döviz hesabına aktarılan paranın Kızılay Bağış ve Bağışçı İşlemleri Yönetmeliği'ne göre; ertesi gün Genel Merkez hesabına gönderilmesi gerekirken bu para transferi yapılmadı.

20 Mart'a kadar hesapta tutulan para kur 20,33 iken TL'ye çevrildi.

"YARDIMLARINIZ ÇOK KIYMETLİ"

Kızılay'dan Otomotiv firmasına yazılan e-postada, "Yardımlarınız, yardım bekleyen halkımız için çok kıymetli" denildi.

Para şartlı olarak bağışlanmasına rağmen deprem bölgesine ulaşmadı.