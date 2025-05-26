Ali Can POLAT

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçti. Yaralar hâlâ sarılamadı, yüz binlerce insan, konteyner kentlerde hayatta kalmaya çalışıyor. Felaketten sonra hayatta kalabilen depremzedeler ise haklarını aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, dava açan depremzedelerin kira yardımını kesti. Depremzede avukatı Bahri Gödeoğlu, “Davaların önünü almak için vatandaşı sindirme politikası izleniyor” dedi.

‘SİNDİRME POLİTİKASI’

Kahramanmaraş’ta yeni binaları yıkılan veya ağır hasar alan depremzedeler, yargı yoluna gitti. Mahkeme Gaziantep Üniversitesi’nden bilirkişi raporu istedi. Raporda yüzde 80’le müteahhitler suçlu bulunurken yüzde 20 ile de idari yönetim hatalı bulundu. Aynı davayı hemen yan binadaki başka depremzedeler için açtığını söyleyen Av. Bahri Gödeoğlu, “Dava açtığımız depremzedelerin AFAD’dan aldığı kira yardımlarının kesildiğini gördük. Müvekkillerim AFAD’ı aradıklarında ‘sistemimizde rezerv alanlar, güçlendirme yapılanlar ve dava açanlar için artık kira yardımı alamayacağınız yazıyor’ demişler. Bilirkişi raporunda uzmanlar yüzde 20 ile idari yönetimi suçlu buldu. Bu yüzde 20’lik oranın içinde AFAD’ın da payı var. İdari yönetimin kusurları ortaya çıkmaya başlayınca davaların önünü almak için vatandaşı sindirme politikası izleniyor” diye konuştu. Bilirkişi raporunda yüzde 10 oranında Dulkadiroğlu Belediyesi, yüzde 5 oranla Kahramanmaraş Belediyesi, yüzde 3 oranla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 2 oranla da AFAD kusurlu bulundu.

Depremden beri muhattap bulamıyoruz

Adnan Ulti, engelli çocuğu ve anne babası ile birlikte yaşıyor. 6 aylık evinin depremde ağır hasar aldığını söyleyen Ulti, “Biz de dava açtık. Bakan Bey ‘herkes evinin içine oturana kadar kira yardımı alacak’ demişti. Benim evimin inşaatı bile başlamadan kesildi. DASK bile teminatın yarısını ödedi. Ona da dava açtım, kalanını aldım. Şimdi de kira desteğim kesildi” diye konuştu. Derdini anlatacak muhattap bulamamaktan yakınan Ulti, “Depremden beri muhattabımız yok. Eşya yardımı dediler hiçbiri dönmedi ilk günlerde çadır bile alamadım. Engelli oğlumla 10 gün arabada yaşadım” dedi.

Aynı apartmandaki 20 ailenin kira desteği kesildi 12’sine “adres hatası” denilirken 8’ine “sistemde dava açtığınız için kesildiği görünüyor” denildi.

7.500 TL’lik yardıma bile göz diktiler

Kira desteği kesilen vatandaşlardan N.Y. AFAD’a tepki gösterdi. Durumu CİMER’e de ilettiğini söyleyen N.Y. “Apartmanımızda 20 kişinin yardımı kesildi. Bunlardan 8’i davalıktı. Apartmandan AFAD’a gidenlere mahkeme yüzünden kira yardımının kesildiği söylenmiş. Diğer 12 kişinin adres sorunları varmış. Ben depremde konteyner bile kullanmadım. Hepi topu 7.500 TL alıyordum devletten ona da göz diktiler. Kiram 20 bin TL üstünü tamamlayıp ödüyordum bu ekonomide sırtımızdaki yük daha da arttı. Hakkımızı aradığımız için cezalandırılıyoruz” ifadelerini kullandı.