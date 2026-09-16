Günümüzde gençlerin büyük çoğunluğu kariyer ve fırsatlar için büyük şehirlere akın ederken, 28 yaşındaki İtalyan genç kadın Martina tam tersi bir kararla hayatını sil baştan değiştirdi. Ergenlik yıllarından itibaren şehir hayatının getirdiği estetik kaygılar, başkalarını memnun etme baskısı ve yüzeysel ilişkiler yüzünden ağır bir depresyon atlatan Martina, memleketi Ravenna’yı terk ederek Romagna Apenninleri’ndeki ıssız bir köye yerleşti.

TARİHİ ÇİFTLİK EVİNİ SATIN ALDI

Yaşadığı bulimia nervosa, kendine zarar verme eğilimi ve derin depresyon süreçlerinin ardından aileye ait olan ancak açık artırmaya çıkarılmak üzere bulunan 18. yüzyıldan kalma tarihi bir çiftlik evine sığındı. İçeri adım attığı ilk andan itibaren burayla kopmaz bir bağ kurduğunu belirten genç kadın, adeta geçmişin ve büyükannesinin izlerini taşıyan bu tarihi yapının "bekçisi" olmayı seçti.

KONUT KREDİSİ ÇEKTİ ŞİMDİ EV KENDİ KENDİNİ ÖDEMEYE BAŞLADI

Gelecek kaygılarını ve finansal korkularını bir kenara bırakan Martina, henüz 26 yaşındayken radikal bir kararla uzun vadeli bir konut kredisine imza attı. Ancak finansal yükün altında ezilmek yerine oldukça akıllıca bir proje geliştirdi. Çiftlik evinin tadilatını sürdürürken bir yandan da evi gezginler için bir oda-kahvaltı konaklama tesisine dönüştürdü. Martina, zekice kurguladığı bu girişim sayesinde 26 yıllık ipotek kredisinin her ay gelen ziyaretçiler sayesinde kendi kendini ödediğini vurguluyor.

Kırsalın kalbinde doğayla baş başa bir yaşam süren genç kadın, tüm korkularıyla yüzleştiğini ve hayatında ilk kez ruhsal bir huzura kavuştuğunu dile getiriyor. Şehir hayatının yüzeyselliğinden kaçarak kendi ayakları üzerinde durmayı başaran Martina'nın hikayesi, ilham vermeye devam ediyor.