Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladı.
Alman dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın almak için görüşmeler yürütüyordu.
Bu savaş uçakları Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretilirken; konsorsiyumda Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketleri de yer alıyor.
Türkiye F-35 programından çıkarılmasının ardından Eurofighter alımına yönelmişti.