Süper Lig’de şampiyonluk yarışı 29. haftanın ardından alev aldı. Galatasaray’ın Kocaelispor’a takılmasıyla Fenerbahçe farkı 2’ye indirip, ipleri eline geçirdi. Kalan 5 maçı kazanması halinde mutlu sona ulaşacak sarı-lacivertliler işi sıkı tutuyor. Fenerbahçe yönetimi dün Türkiye Futbol Federasyonu’na çıkarma yaptı. Ertan Torunoğulları önderliğindeki ekip, Galatasaray’ın lehine hakem hatalarını içeren bir videoyu federasyona sundu. İdareciler ayrıca Fenerbahçe’nin puan kaybına yol açan aleyhte hatalı kararları da dosyaya ekledi.

FEDERASYON OLUMLU BAKIYOR

Fenerbahçe yönetimi yarın bir kez daha TFF’ye gidip, bu kez Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’yla görüşecek. Toplantıda sezonun kalan 5 maçında hakemlerin adil bir yönetim sergilemesi talep edilecek. Ayrıca VAR odasına her kulüpten 1 gözlemci konulması da istenecek. Torunoğulları, “Kayserispor maçındaki pozisyonları konuştuk, tartıştık. Takipteyiz. Sürekli kontak halindeyiz federasyonla. Maçlarda her iki takımın temsilcisi olsun VAR’da. Diğer takımlar kabul etmediler. Federasyon olumlu bakıyor” dedi.