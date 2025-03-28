Ramazan Bayramı’nın arefesinde Türk futbolu derbi heyecanına tanıklık edecek. Beşiktaş, kendi evi Tüpraş Stadı’nda şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Galatasaray’ı ağırlayacak. Evinde bu sezon Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ilk yarıda deplasmanda 2-1 yenildiği Galatasaray’dan hem rövanşı almak hem de taraftarların gönlünü almayı hedefliyor. Lider Cimbom ise Kartal’a bir darbe daha vurup şampiyonluk yarışı verdiği Fenerbahçe’nin önünde avantajını korumak istiyor.

YENİLMEZ ASLANLAR

Siyah beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine Süper Lig’de oynadığı son üç maçta mağlup oldu. Kartal, geçen sezon oynanan iki lig maçında Galatasaray’a deplasmanda 2-1, sahasında da 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park’ta oynadığı derbiyi yine 2-1’lik skorla kaybetmişti. Cim- bom, Süper Lig’de çıktığı son 25 deplasman mücadelesinde yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Hatayspor’a karşı yaşayan Aslan, sonrasın- da 21 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

ÜMRANİYE’DE ÇIT YOK

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi tesisleri Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne kapandı. Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüştü ve futbolculara başarılar diledi. Norveçli hoca, ekibiyle birlikte son çalışmalarını yaptı ve beklemeye geçti. Taraftarının önünde mutlak 3 puan hedefleyen siyah-beyazlı futbolcular sadece galibiyete odaklandığı öğrenildi.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Fernandes, Amir, Rashica, Rafa Silva, Mario, Immobile

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen