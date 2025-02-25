Şahan Gökbakar, derbi sonrası basın toplantısında Galatasaray kulübesine yönelik "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" diyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Komedyen Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu diyen Mourinho'ya ceza vermeyi düşünür müsünüz?" diye yazdı.

"POZİSYONUNUZ YOK DİYE Mİ?"

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz şu karşılığı verdi:

"Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? 'Maymun gibi zıplama' söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana-avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz."

SUÇ DUYURUSU, UEFA VE FIFA'YA ŞİKAYET

Bu arada Galatasaray Kulübü, Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü de "Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.