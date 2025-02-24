Süper Lig'de Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi maçı öncesi trafiğe kapanacak yollar belli oldu.

Radyo RAMS Park Stadyumu ve çevresinde alınacak önlemler şöyle:

Rams Park Stadyumunda saat 20.00 da oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasıyla ilgili stadyum çevresinde kapatılacak yollar, kapama saati ile bu yolların alternatif güzergahları aşağıdaki şekildedir:

1. Tem Kuzey Yan Yol İspark Varyant Girişi saat 17.00 itibariyle (Park alanı dolduktan sonra) araç trafiğine kapatılarak akım Tem Kuzey Transit Yol ve Tem Kuzey Yan Yol istikametlerine yönlendirilecektir.

2. Metin Oktay Caddesinden Azerbaycan Caddesi istikameti stadyum girişlerinden saat 17.00 itibariyle (P3 - P4 Otoparklarına tanımlı araçlar hariç) araç trafiğine kapatılarak akım Tem Kuzey Yan Yol istikametine yönlendirilecektir.

3. Metin Oktay Caddesi Tem Otoyolu istikameti Azerbaycan Cadde kesişiminden itibaren her iki yöne saat 18.00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım Ayazağa ve Kağıthane istikametlerine yönlendirilecektir.

4. Metin Oktay Caddesi Tem Otoyolu istikameti Nurollife Bioeksen önü 21-072 nolu trafik ışıklarından saat 17.00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım Azerbaycan Caddesi istikametine yönlendirilecektir.

5. Tem Kuzey Yan Yol Kağıthane ve Ayazağa istikametleri İspark varyant girişlerinden itibaren saat 20.30 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım Tem Kuzey Transit Yol istikametine yönlendirilecektir.

6. Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi İç Yolundan Tem Kuzey Yan Yol katılım istikameti saat 20.00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım hastane içerisinden Seyrantepe çıkışlarına yönlendirilecektir.

Anadolu Yakası'ndaki önemler şöyle:

Bugün saat 20:00'da Rams Park Stadyumunda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Futbol müsabakası nedeniyle;

Fenerbahçe taraflarının sevki için Kadıköy Recep Peker Caddesi ve bu caddeye bağlanan sokaklar saat 12:00 itibariyle araç trafiğine kapatılacak, bölgede yaya ve araç dağılımı sağlanana kadar kapama devam edecektir. Tahmini 16:00 saatlerinde cadde trafiğe açılacaktır.

Müsabaka nedeniyle Kadıköy Rıhtım, Altıyol meydan, Söğütlüçeşme Caddesi ve Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu beklenildiğinden alternatif güzergahlar ve toplu taşıma araçlarının kullanılması yararlı olacaktır.