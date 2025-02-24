Trendyol Süper Lig'de bu akşam (24 Şubat) Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybeden Sarı-Lacivertliler, form bulmuş oyuncularıyla bir kez daha Sarı-Kırmızılıların karşısına bu kez deplasmanda çıkacak.

Herkes derbiyi konuşurken Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'tan da moral verecek bir haber geldi. Rangers'ın teknik direktörü Philippe Clement, ligde alınan 2-0'lık St. Mirren mağlubiyetinin ardından takımdan yollandı. Rangers, ligde zirvenin 13 puan gerisinde yer alıyordu...

Fenerbahçe ise Rangers'ı 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Karşılaşmanın rövanşı ise 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.