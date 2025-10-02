Galatasaray, hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarına başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından ligdeki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına start verdi.
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılıları tedirgin eden Victor Osimhen gelişmesi yaşandı.
Liverpool maçında sakatlanan Osimhen takımla antrenmana çıkmadı. Nijeryalı yıldız, takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi.
Victor Osimhen, sakatlığının ardından Liverpool maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönmüş ve 72 dakika sahada kalmıştı. Osimhen, Liverpool maçında kramp nedeniyle oyundan çıkmıştı.
Osimhen'in derbide oynama durumu sağlık heyetinin vereceği karara bağlı.