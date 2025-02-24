Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kırmızılı taraftarlara büyük bir sürpriz yapıldı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan ve derbi için İstanbul'a gelen Mauro Icardi dev maç öncesi Rams Park'ta taraftarlarla buluştu.
Karşılaşma öncesi sahaya çıkan Arjantinli yıldız kendisi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile taraftarları selamladı. Sarı kırmızılı severleriyle hasret gideren Icardi daha sonra 3'lü çektirdi.
Icardi'nin sahaya çıkması ile büyük bir coşku yaşayan tribünler duygusal anlar yaşadı.
Mauro Icardi, derbi öncesi RAMS Park’ta!#GSvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/jrJqYXHMcg— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 24, 2025