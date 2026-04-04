Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Lider Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde iki takım taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı.
Trabzonspor–Galatasaray maçı öncesinde, Güney Kale Arkası tribününden stada girmeye çalışan bir Galatasaray taraftarı kısa süreli gerginliğe neden oldu.
Formayla stada girmeye çalışan bir kadın Galatasaray taraftarına bordo mavili taraftarlar saldırı girişiminde bulundu. Emniyet güçlerinin araya girmesinin ardından kadın taraftar stadyum önüne doğru güvenli bölgeye aldıdı.
Stadyum çevresinde tansiyonun yükselmesi üzerine, kadın taraftarın üzerindeki forma çıkarıldı.