Bu akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanacak dev derbi, aynı zamanda şampiyonluk yarışı için de hayati öneme sahip olacak.

Sarı-lacivertlilerin galibiyet alması halinde ligde şampiyonluk yarışının son haftaya kadar devam etmesi beklenirken, galibiyet ve beraberlikte ise Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğu için çok büyük bir avantajı ele geçirecek.

Ligin zirvesini doğrudan ilgilendiren bu hayati karşılaşma öncesinde Gemini, ChatGPT, Grok ve Claude gibi gelişmiş yapay zeka sistemlerine maçın nasıl sonuçlanacağı soruldu. Alınan cevaplar, derbinin zorluk derecesini ve sonucun ne kadar tahmin edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

YAPAY ZEKALAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Google tarafından geliştirilen Gemini, kendi sahasında oynama gücüne ve yetenekli ayakların yaratacağı etkiye dikkat çekerek maçı Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını savundu. xAI imzalı Grok da benzer bir şekilde ev sahibi avantajına vurgu yaptı. Grok, sarı-kırmızılı ekibin sahadan 2-1 ya da 3-2'lik bir galibiyetle ayrılabileceğini öngördü. Claude AI ise galibiyet tarafında Galatasaray'ı işaret edip 2-1'lik skoru öne çıkarmasına rağmen, maçın 1-1 berabere bitme ihtimalinin de göz ardı edilmeyecek kadar yüksek olduğunu belirtti.

CHATGPT'YE GÖRE FAVORİ FENERBAHÇE

Diğer yapay zeka araçlarından tamamen farklı bir tablo çizen ChatGPT ise Fenerbahçe taraftarını umutlandıracak bir tahminde bulundu. Bu modele göre, orta sahadaki başa baş mücadele ve sarı-lacivertli takımın geliştireceği hızlı kontra ataklar maçın kaderini belirleyecek. ChatGPT, bu taktiksel doğrularla Fenerbahçe'nin zorlu deplasmandan 2-1'lik zaferle döneceğini iddia ediyor.

Yapay zekaların bile ortak bir karara varamadığı bu büyük karşılaşma, futbolun sürprizlere ne kadar açık bir oyun olduğunu kanıtlıyor. Şimdi tüm gözler, şampiyonluk düğümünü çözecek o tarihi doksan dakikaya çevrilmiş durumda.