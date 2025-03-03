Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın ABD’li oyun kurucusu James Palmer, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki rekabet ortamından memnun olduğunu belirterek, ligin Avrupa’nın en üst seviyesindeki organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Palmer, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye liginde mücadele eden takımların Avrupa Ligi, Avrupa Kupası ve Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) gibi üst düzey organizasyonlarda yer aldığını vurgulayarak, "Rekabet seviyesi oldukça yüksek. Ayrıca, yabancı oyuncu sayısının artması da mücadeleyi daha da sert hale getirdi." ifadelerini kullandı.

'HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK'

Sezon başında Galatasaray’a transfer sürecini değerlendiren Palmer, doğru bir karar verdiğine inandığını belirterek, "Buradaki oyuncular ve antrenörle iyi bir ilişkim var. Geçtiğimiz sezon Türkiye liginde oynadığım için beni nelerin beklediğini biliyordum." dedi.

Galatasaray'ın mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değinen ABD'li oyuncu, "Bu turnuva benim için çok önemli. Nerede olursam olayım, en üst seviyede rekabet etmek istiyorum. Hedefim şampiyon olmak ve takımıma mümkün olduğunca fazla galibiyet kazandırmak." şeklinde konuştu.

5 Mart Çarşamba günü Unicaja ile oynayacakları maça da değinen Palmer, "Unicaja, BCL’de her zaman ileri turlara kalmayı başaran güçlü bir ekip. Biz de bu zorlu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'DERBİLER DİĞER MAÇLARDAN DAHA BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR'

Türkiye’deki basketbol rekabetine de değinen Palmer, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki mücadeleye dair şunları söyledi:

"Galatasaray’ın futbol takımını takip ediyorum ve maçlara da gittim ama Fenerbahçe derbisine katılma şansım olmadı. Ancak bu rekabetin büyüklüğünü biliyorum. Tabii ki bu tür derbiler diğer maçlardan daha büyük anlam taşıyor ve taraftarlarımız için önemini anlıyorum."

Palmer, Galatasaray taraftarlarına da seslenerek, "Desteklerini sürdürmeleri bizim için çok önemli. Onlara ihtiyacımız var. Şu ana kadar verdikleri destek için teşekkür ediyorum, aynı şekilde devam etsinler, biz de kazanmaya devam edelim." dedi.