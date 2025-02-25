Süper Lig'de 25.hafta bir derbiye sahne oldu. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede gol ses çıkmadı.

Böylece iki takım arasındaki 6 puan fark sabit kaldı. Karşılaşma sonrası ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözleri gündeme damgasını vurdu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam "Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullandı.

'Maymun' ifadesinin ardından sarı-kırmızılılar bir açıklama yayınladı.

'NİYE İŞİ YOKUŞA SÜRDÜN?'

Mourinho'nun açıklaması televizyon programlarında da tartışmaları beraberinde getirdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı TV100 canlı yayınına katıldı. Bu anlarda programın moderatörü Ersin Düzen ve Acun Ilıcalı arasında gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı, Ersin Düzen'e tepki gösterdi. Ilıcalı, Ersin Düzen'e Mourinho hakkındaki yorumları ile ilgili şu sözleri dile getirdi:

"Niye bu sözler ırkçılıkla alakalı değil diyemedin? Niye işi yokuşa sürdün?"

Ersin Düzen, Ilıcalı'nın bu sözlerine tepki gösterdi. "Misafirimizsiniz başımın üstünde yeriniz var ama benim burada ne söyleyeceğime hiç kimse karar veremez" diyen Düzen sözlerine şöyle devam etti:

'BİR İNSANI MAYMUNA BENZETİYORSANIZ...'

"Ben zaten ırkçılık olmadığına dair görüşümü bildirdim. Fakat yurt dışında da ne oldu, ne yaşandı biliyoruz. Mourinho da biliyor."

“Bir insanı maymuna benzetiyorsanız eğer, karşınızdaki insanda bunu ırkçılık olarak değerlendirebilir. Siz bunu siyahi diye ayırırsanız başkalarına da tartışma odak noktası açmış olursunuz.”