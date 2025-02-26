Galatasaray ve Fenerbahçe’nin golsüz berabere kalmasının ardından şampiyonluk tahminleri de güncellendi. Dev derbinin ardından dünyaca ünlü istatistik ve veri sitesi EuroClubIndex, Süper Lig ekiplerinin kalan maçlarını simüle ederken şampiyonluk ihtimallerini de sıraladı.
Sarı-kırmızılı takımın ligi 93 puanla bitireceği tahmin edildi. Galatasaray'ın Süper Ligi yüzde 77.2 ihtimalle kazanacağı öngörüldü. Sarı-lacivertlilerin simülasyona göre ligi 89 puanla bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yüzde 22.8 olarak tahmin edildi.