Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler 25'inci haftada karşı karşıya geldi; lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi konuk etti.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabaka golsüz berabere sona erdi.

Derbide oyunun kısa süre durmasına neden olan meşale ve bazı taşkınlıklar dışında büyük bir olay olmazken İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Derbi karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Gül paylaşımının devamında, "Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SORUNSUZ ŞEKİLDE SONA ERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise alınan önlemlerle birlikte Galatarasay-Fenerbahçe maçının sorunsuz şekilde sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince 24.02.2025 tarihi saat 20.00'da Rams Park Stadyumunda Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. takımları arasında oynanan müsabaka ile ilgili olarak; 10 bin 30 görevlinin yer aldığını müsabakaya, 52 bin152 geçiş yapan seyirci sayısı ile müsabaka gerçekleştirilmiş, her iki takım taraftarlarından; 8 kişiye meşale yakmak, 5 kişiye tribüne meşale sokmak, 5 kişiye sahaya torpil atmak, 53 kişiye "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan olmak üzere toplamda 71 kişiye adli işlem yapılarak müsabaka sorunsuz şekilde sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.