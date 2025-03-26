Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.
Ligde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic’in düdük çalmasının ardından Beşiktaş yönetimi de derbileri yabancı hakemlerin yönetmesini istemişti. TFF yönetimi yaptığı toplantıda derbi hakemi konusunu masaya yatırdı ve tercihini yerli hakemden yana kullandı.
DÜDÜK YASİN KOL'DA
MHK, Beşiktaş-Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı. Daha önce Halil Umut Meler ve Mehmet Türkmen'in adı ön plana çıksa da mücadeleyi Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi.