Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş BOA’yı 77-73 mağlup ederek finale yükseldi.

Maçın ilk çeyreği yüksek tempoda başladı. İki takım da hızlı saylar bulurken, birbirine anında karşılık vererek çekişmeli oyun ortaya koydu: 14-21.

Karşılaşmada ilk periyot gibi 2’inci periyotta yoğun tempo ile geçti. Her iki takımda hızlı hücumlarla sayı bulurken, birbirine anında karşılık vererek mücadeleyi sürdürdü. Takımlar devre arasına 35-36 skorla girdiler.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Üçüncü periyotta hızlı hücuma başlayan Siyah-beyazlılar sayı farkını 6’ya kadar çıkarsa da çeyreği son dakikada iyi savunma ve etkili hücumla Sarı-lacivertli ekip 2 sayı farkla önde kapattı: 55-57.

Son periyota kadar denk bir mücadele ile devam eden maçı 73-77'lik skorla kazanan konuk ekip Fenerbahçe oldu ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler serinin ilk maçında da rakibini 91-42 yenmeyi başarmıştı.

SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ahmet Kemal Digili, Aydın Karaçam, Yener Yılmaz

BEŞİKTAŞ BOA: Krajisnik 19, Lazic 15, Fagbenle 16, Özge Özışık 11, Pelin Gülçelik 8, Gizem Başaran 4

FENERBAHÇE OPET: Charles 21, McBride 22, Badiane 12, Allemand 5, Alperi 7, Tilbe 2, Olcay 8

1’İNCİ PERİYOT: 14-21

DEVRE: 35-36

3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-57