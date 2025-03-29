Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı maçın ikinci yarısında ortalık gerildi.
İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren derbinin ikinci yarısında Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikadaki golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.
2-1'e gelen maçta kanatlarını kullanmaya başlayan Galatasaray'da yaşanan bir pozisyonun ardından Barış Alper ve Masuaku birbirine girdi.
İKİSİNE DE SARI KART ÇIKTI
Top kapma mücadelesinde sinirlerin gerildiği pozisyonda Masuaku ve Barış Alper bir hayli gerildi ve itişmeye başladı. İki oyuncu da birbirinin formasından tutarak çekiştirdi.
Araya diğer oyuncular ve hakem Yasin Kol'un girmesiyle ortalık sakinleştirildi. Barış Alper Yılmaz ve Arthur Masuaku aynı pozisyonda sarı kart gördü.