Fenerbahçe taraftarı olan Gerçek Yaşar, gezmek için bulunduğu İstanbul'da oğlu Gazi Yaşar ile birlikte ilk kez bir futbol karşılaşmasını stadyumda canlı izlemek üzere Chobani Stadyumu'na gitti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Yaşar'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yaşar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaşar kurtarılamadı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

Gerçek Yaşar'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesine götürüldü. Yaşar'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

2003'TE GAZİ OLMUŞ

Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de 2003'te teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Gerçek Yaşar'ın, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra emekli olduğu öğrenildi.