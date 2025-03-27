Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Derbide toplam 10 futbolcu, görev almaları halinde iki ekip arasındaki rekabette ilk kez sahaya çıkacak.

KARTAL'DA İKİ OYUNCU DERBİ HEYECANI YAŞAYABİLİR

Ara transfer döneminde siyah-beyazlı ekibe katılan Keny Arroyo ve Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in şans vermesi halinde Türkiye’deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray’a karşı forma giyecek.

Arroyo, sahaya çıkması halinde Beşiktaş formasını Galatasaray’a karşı giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek. Kolombiyalı Ricardo ise Beşiktaş formasıyla bu derbide oynayan üçüncü Kolombiyalı futbolcu olacak. Daha önce Oscar Cordoba ve Pedro Franco, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı mücadele etmişti.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAYACAK

Sarı-kırmızılı ekipte ise sekiz futbolcu, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşayacak.

Kış transfer döneminde takıma katılan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, sahaya çıkmaları halinde ilk kez Galatasaray formasıyla Beşiktaş’a karşı oynayacak.

Daha önce derbi kadrosunda yer almasına rağmen süre alamayan Günay Güvenç ve Yusuf Demir ile sakatlığı bulunan Ismail Jakobs da şans verilirse ilk kez Beşiktaş’a karşı forma giyecek.

SİYAH BEYAZLILARDA NECİP FARKI

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla çıkan isim Necip Uysal oldu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde 17 kez Galatasaray’a karşı mücadele etti. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Ayrıca Beşiktaş'ta:

Ersin Destanoğlu – 6 kez

Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku – 4’er kez

Salih Uçan ve Onur Bulut – 3’er kez Galatasaray’a karşı forma giydi.

CİMBOM'DA DERBİLERİN DEĞİŞMEZ İSMİ MUSLERA

Galatasaray’ın en tecrübeli oyuncusu ise Fernando Muslera. 14. sezonunu geçiren Uruguaylı kaleci, Süper Lig’de 27 kez Beşiktaş’a karşı oynadı. Bu maçlarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, Beşiktaş’a karşı oynadığı lig maçlarında 28 gol yerken, 10 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray’ın diğer tecrübeli derbi oyuncuları ise şöyle:

Barış Alper Yılmaz – 6 kez

Lucas Torreira, Dries Mertens ve Mauro Icardi – 5’er kez

Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu – 4’er kez

Davinson Sanchez, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan – 3’er kez Beşiktaş’a karşı sahada yer aldı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbi, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak. İki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağı mücadelede, yeni isimlerin göstereceği performans merakla bekleniyor.