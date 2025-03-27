Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş United Payment sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.
22. haftada oynanan derbiye Fenerbahçe'nin oyuncusu Busem Şeker'in attığı gol damga vurdu.
55 METREDEN ATTI
İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada sertlik üst düzeydi. Maçın 44. dakikasında Fenerbahçe kendi yeri alanında bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen sarı-lacivertli futbolcu Busem Şeker, 55 metreden ağları buldu.
55 metre mesafeden serbest vuruşu kullanan Busem'in şutunda Beşiktaş kalecisi Ezgi Çağlar gelen topa çıktı. Ceza alanında topu tutmak isterken elinden kaçıran kaleci Ezgi, gole engel olamadı. 55 metreden kaleye gelen top, Beşiktaşlı yıldızların bakışları arasında ağlara gitti.